Iris (22) uit Hengelo wordt steeds afgewezen vanwege gebrek aan werkervaring: ‘Geef me die dan!’

‘Helaas. We hebben niet voor jou gekozen want de andere kandidaat heeft meer ervaring’. Dit zinnetje heeft Iris Leeuwerink de laatste paar maanden heel vaak gehoord. „Het is zo frustrerend. Hier ben ik, net klaar met mijn hbo-opleiding. Enthousiast en gedreven. 40 uur per week beschikbaar. En dan wijzen ze me af, omdat ik geen werkervaring heb. Geef me die dan!”