Is het erfgoed op de grens van Hengelo en Borne straks weer de klos?

‘Twentse schuur’ biedt Beekpark School in Borne even respijt, maar nieuw ruimtege­brek dient zich al aan

BORNE - Een leerlingenstop kon net worden voorkomen. Dankzij vier extra lokalen heeft de Beekpark School even geen last van ruimtegebrek. „Maar de kans is groot dat we over een paar jaar weer in hetzelfde schuitje zitten”, waarschuwt schoolleider Anita Burema.

13 januari