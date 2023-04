Is het Hengelose warmtenet betaalbaar of is dat een loze belofte?

Met stelling Mark (26) woont in leegstaan­de basis­school in Hengelo: ‘Mijn spullen zijn mijn huis’

Er staan bijna 900 panden leeg in Hengelo. Honderden mensen wachten intussen op een huurwoning. Is antikraak-wonen geen oplossing om de druk van de ketel te halen? Mark (26), die in de leegstaande basisschool De Hunenborg woont, vindt het ideaal. „Wie gaat er nou voor veel geld in zo’n klein kamertje zitten?”