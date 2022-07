Islamitisch Offerfeest: bij het slachten van een lammetje moet wel de juiste naam worden genoemd

met video Politie doet invallen aan Slachthuis­weg en Bellinck­hof in Hengelo, bedrijfs­pand en woning doorzocht

HENGELO - De politie heeft vanavond twee invallen gedaan in Hengelo. Het gaat om acties bij een autobedrijf aan de Slachthuisweg en een woonhuis aan de Bellinckhof. Of er bij die invallen aanhoudingen zijn verricht, is nog niet bekend.

