Jeugdzorg in hoge nood: Twentse aanbieder net niet failliet

Met video Trainer worden van FC Twente? Nee, dat gaat Koeman niet meer doen: ‘Maar ik was ooit wel in beeld..’

Belofte maakt schuld en dus was bondscoach Ronald Koeman deze woensdag in Twente. De eindbaas van het Nederlands elftal verzorgde een middag lang trainingen én verklapte iets over zijn voorliefde voor de streek Twente. „Maar of ik ooit trainer van FC Twente word...?”