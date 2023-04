Johan Thuss (85) zet alles op alles om de laatste eer te bewijzen aan de zes vermiste oorlogsslachtoffers van Hengelo

Een koor met nog maar 14 leden, en allemaal op leeftijd: Nivonkoor uit Hengelo maakt zich zorgen om toekomst

Het Nivon zangkoor in Hengelo vierde vorig jaar het 40-jarig bestaan, maar er zijn zorgen over de toekomst. Het koor telt nog maar 14 leden en die zijn allemaal op leeftijd. Vijf vragen over het Nivonkoor aan voorzitter Hannie Timmer en secretaresse Gé van Aarsen.