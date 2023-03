Jonge doelman Leco Zeevalkink geniet bij NEO van speeltijd en de nul: ‘Bijzonder om nu al in het eerste te staan’

Het verhaal achter Deze antieke molen in Ambt Delden heeft zijn eigen spook: ‘Jongeren gooien knuppels naar hem’

Een oliemolen als de Noordmolen in Ambt Delden is waarschijnlijk de enige in zijn soort. En dat komt door alle verhalen er omheen. Naast een stuk geschiedenis van Delden, zijn er ook meerdere rechtszaken tegen de molenaar, de verstopte scheiding tussen de Oelerbeek en de Azelerbeek en: een spookverhaal.