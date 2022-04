Jonge Hengeloër raakt in psychose na het innemen van lachgas en bekogelt politiemensen met grote stukken steen

Hengelose kunstbe­heer­der John Brunink heeft ‘lekker gewerkt’, nu alleen dat verdwenen meisje nog

HENGELO - John Brunink is de beheerder van de gemeentelijk kunstcollectie van Hengelo. Hij gaat binnenkort met pensioen, maar zoiets komt altijd te vroeg. Hij was nog graag even doorgegaan. Genoeg te doen: „Het is een gigantisch gave baan, ik ben er druk mee geweest.” Het waren absoluut geen saaie jaren.

25 maart