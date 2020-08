Jonge homo’s in elkaar geslagen: ‘Waarom, vraag ik me dan af’

Twee homoseksuele mannen zijn in de vroege zaterdagochtend door een groep van vijf leeftijdsgenoten mishandeld in het centrum van Hengelo. Het duo werd eerst uitgescholden voor ‘kankerhomo’s’ en vervolgens in elkaar getrapt en geslagen. „Eén van hen zei ook nog: sorry.”

Maurits* en zijn kameraad Leon* waren gisteravond wezen stappen in Hengelo. „Gewoon als vrienden, we hebben geen relatie”, zegt Maurits (21). „We waren eerst in café Neutje en daarna bij Old Fellows. Het was gezellig, niets aan de hand en geen woorden gehad met wie dan ook.”

Als de twee tegen kwart over vier naar huis fietsen worden ze ingehaald door vier jongens op een fiets en een vijfde op een witte scooter. Maurits: „Ze scholden ons in het voorbijgaan uit voor kankerhomo’s. We hebben niets teruggezegd.” De groep mannen wacht de twee even verderop op en begint in te slaan op Leon (22).

Maurits schiet zijn kameraad te hulp en wordt daarop flink toegetakeld. „Het waren drie Nederlandse en twee buitenlandse jongens. Een van hen, op die witte scooter, verontschuldigde zich nog toen ze er vandoor gingen. Hij zei ‘sorry’ tegen ons.”

Politie snel ter plekke

Maurits heeft flinke wonden aan zijn gezicht overgehouden aan de mishandeling. „Gelukkig zitten al mijn tanden er nog in.” De politie is al een minuut nadat Maurits gebeld heeft met twee auto’s te plekke. Er wordt meteen gezocht naar de verdachten, maar die zijn weggereden en gefietst. Ze worden niet gevonden.

Hotelmedewerker Maurits is verbaasd over het zinloze geweld. „Waarom, vraag ik me dan af. Er was niets aan vooraf gegaan. We hebben die jongens nooit eerder gezien en we zeiden niets terug toen ze ons uitgescholden. En dan nog gaan ze los op ons.” Het is al de tweede keer dat hij in het centrum van Hengelo is mishandeld. „Destijds ben ik door een groepje buitenlanders in elkaar geslagen voor de deur bij broodjeszaak Subway. Ook omdat ik homo ben.”

Aangifte hebben ze nog niet gedaan. „Dat volgt nog. De politie heeft toegezegd eerst de beelden van camera’s die op de route overal aan winkels hangen te zullen opvragen en afkijken. Daar moeten ze opstaan.”

‘Laffe honden’

De moeder van Maurits wint zich op Facebook op over de mishandeling. ‘Laffe honden waar halen jullie het gore lef vandaan mijn zoon in elkaar te slaan?’, schrijft ze.

*De namen Maurits en Leon zijn gefingeerd, de slachtoffers wilden niet onder eigen naam in de publiciteit.