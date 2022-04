Jonge oogartsen wilden niet langer werken in Hengelo: ‘Om te opereren heb je een stressvrije omgeving nodig’

Oplichter Johan S. krijgt 12 maanden cel voor list en bedrog in de Achterhoek

Oplichter Johan S. (52) is door de rechtbank in Zutphen veroordeeld tot een celstraf van 12 maanden. S. maakte zich in een korte periode schuldig aan meerdere oplichtingen in onder andere de Achterhoek. Afgelopen kerst was S. in Twente actief. Die strafzaak moet nog voor de rechter komen.

4 april