Jordi uit Hengelo in de kou na conflict met huurbaas: ‘Het is hier nu 11 graden’

Voor even vergeet Nasja (11) uit Oekraïne de toestand in haar land, als ze met Hengelose scholieren knutselt

HENGELO - Nasja (11) uit Oekraïne heeft zojuist van hout een robotje gemaakt. Met een koptelefoontje. Ze vond het leuk om te doen. Het meisje is nu vijf maanden in Nederland. Voor even vergat ze de toestand in eigen land. En zij niet alleen.

16:50