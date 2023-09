Keolis schrapt zaterdag treindienst in Twente door gebrek aan machinisten, reizigers moeten met de bus

Speciale erkenning voor Boer Kees uit Agelo: ‘Gaaf, maar was niet per se doel de eerste in Nederland te zijn’

Minimaal 150 dagen per jaar kunnen de Jersey koeien naar buiten. Zeker acht uur per dag mogen ze de wei in. Het is op de boerderij van Kees Schutte (33) en Susan Booijink (28) de normaalste zaak van de wereld. Normaal is het echter allerminst: onlangs ontvingen ze, als eerste veehouderij in Nederland, het 2 sterren Beter Leven keurmerk voor zuivel.