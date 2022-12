Kerstmiddag in Hengelo binnen no-time uitverkocht en toch willen horecabazen geen ‘massalere’ editie

In zes, hooguit zeven minuten. Zo snel waren de kaarten voor de Kerstmarkt in november uitverkocht. Gekte, net als bij het concert van Coldplay in Ziggodome en de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. De Kerstmiddag in Hengelo in razendpopulair. Er wordt reikhalzend uitgekeken naar bijvoorbeeld het feest op het Pastorieplein van de horecazaken De Appel 2.0, ’t Neutje en The Three Musketeers.