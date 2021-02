Kerstmoord Chantal de Vries: 18 jaar en tbs voor Hengeloër Wim V. (27)

ALMELO - De rechtbank heeft Wim V. (27) veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 jaar plus tbs met dwangverpleging voor de moord op Chantal de Vries. De Hengeloër stak evenoude Chantal de Vries dood in de kerstnacht van 2019, nadat hij haar in het centrum van Hengelo toevallig op straat was tegengekomen.

De jonge vrouw uit Almelo had op de avond van 24 december 2019 gewerkt in de bediening bij café De Twee Wezen. Na nog een afzakkertje te hebben genomen met collega’s, liep ze rond de klok van één uur terug naar naar auto die stond geparkeerd aan de Hampshire in Hengelo.

Zeven messteken

Wim V., die kerstavond eveneens in het café had doorgebracht, zag Chantal lopen, volgde haar op de circa 650 meter lange wandeling naar haar auto en viel haar vlak voordat ze wilde instappen aan. V. stak haar met een mes zeven keer in hals en borst voor een voorbijganger tussenbeide kwam. Wim V. sloeg daarop op de vlucht en belde zelf de politie met de mededeling dat hij overvallen was.

Vooropgezet plan

Volgens aanklaagster Sandra Leusink was het plan om ‘zo maar iemand te gaan vermoorden’ vooropgezet. „Hij is zeven minuten achter Chantal aangelopen en had dus zeven minuten de tijd om zich te bedenken”, zei officier van justitie Leusink vorige maand op de zitting.

„Hij heeft het niet gedaan en is daarna berekenend te werk gegaan door zijn bebloede kleding weg te gooien en zelf de politie te bellen in een poging om de voorbijganger die Chantal te hulp schoot de schuld te geven.” Een jaar voor de moord had V. al op zijn computer een artikel gelezen onder de kop ‘De meest bloedige kerstmoorden’.

De rechtbank heeft in het vonnis meegewogen dat de verdachte in zijn steeds wisselende verklaringen geen volledige openheid van zaken heeft gegeven over wat er precies is gebeurd. „Verdachte heeft zich hierbij beroepen op geheugenverlies hetgeen door de deskundigen niet is vastgesteld. De familie van Chantal , haar vrienden en bekenden blijven hierdoor met veel onbeantwoorde vragen achter”, aldus de rechtbank. „Dat bemoeilijk het verwerkingsproces bij de nabestaanden ernstig.”

Volledig scherm Bloemlegging aan de Hampshire in Hengelo, de plek van de moord. © Lars Smook