Kinderen ontdekken de wereld in de Hengelose Slangenbeekvijver

Uit in de regio You­Tube-sensatie Blanks (25) komt naar Enschede: ‘Heb veel gehad aan mijn deelname aan Beste Zangers’

Wat begon met onbeduidende vlogs op YouTube mondde uit in een serieuze muziekcarrière. Multi-instrumentalist Blanks werd een hit op de ‘nieuwe’ media. Nu gaat hij ouderwets op tournee. Vrijdagavond in levenden lijve in Metropool Enschede.