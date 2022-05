Kitty (55) liet Hengelo achter zich voor een toekomst in Duitsland: ‘In Twente zijn we al een beetje Duits georiënteerd’

Oekraïense priester mocht land niet verlaten, maar komt alsnog naar Hengelo: ‘Dit leeft enorm’

HENGELO - Ruim 1.500 kilometer heeft hij voor de boeg, maar de Oekraïense priester Mychailo Lesiv komt dit weekend speciaal naar Hengelo. Op 24 april is er een paasviering voor Oekraïense vluchtelingen in Twente. Want waar in Nederland het paasweekend er alweer opzit, moet die in Oekraïne nog beginnen.

