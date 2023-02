Klanten overmeesteren overvaller van Hengelose Nettorama en dragen hem over aan politie

Tiny’s Restaria in Rijssen vecht sluiting aan: exploitan­ten konden ‘er niets aan doen’ dat fraudeur hun pand kocht

ZWOLLE/RIJSSEN - De exploitanten van Tiny’s Restaria in Rijssen staan met de rug tegen de muur, zo betoogde hun advocaat woensdag bij de bestuursrechter in Zwolle. Zij konden er niets aan doen dat Zeki F. het pand in 2021 van de vorige eigenares heeft gekocht, en de huurovereenkomst gewoon doorliep. Ze hebben verder geen zakelijke banden met F. uit Rijssen, die destijds verdacht werd en inmiddels veroordeeld is voor grootschalige btw-fraude.

14:39