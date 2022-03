KondorWessels uit Rijssen nieuwe eigenaar van Dikkersterrein in Hengelo: in 2023 start bouw nieuwe wijk

Woningzoe­ken­de jongeren moeten Hengelose antikraak­pan­den uit voor vluchtelin­gen: ‘Dit is krom’

HENGELO - In de zoektocht naar tijdelijke woonruimte voor Oekraïense vluchtelingen is Hengelo uitgekomen bij antikraakpanden in een sloopwijk. Die boodschap overvalt de huidige bewoners, die zelf al niet uit weelde hier terechtkwamen. Is dit geen verplaatsing van het woonprobleem, vragen zij zich af. „Ik kon zelf niets vinden, daarom woon ik hier.”

