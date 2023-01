Koninklijke waardering voor alles wat duizendpoot Jan ten Hove voor Stokkum heeft gedaan: ‘Jouw staat van dienst heeft indruk gemaakt’

STOKKUM - De reguliere bestuursvergadering van Stichting Het Gebouwtje in Stokkum liep woensdagavond ‘een beetje uit de hand’. Althans, zo moet het hebben gevoeld voor scheidend voorzitter Jan ten Hove. Niemand minder dan burgemeester Ellen Nauta brak in. En ze had een bijzondere missie.

Want in de platte doos die de burgemeester bij zich had zat een koninklijke onderscheiding voor Ten Hove, als grote blijk van waardering voor alles wat hij maatschappelijk heeft betekend. En deze vergadering, waarin Ten Hove afscheid nam als voorzitter van Het Gebouwtje, was bij uitstek de gelegenheid om hem uit te reiken.

Ten Hove staat te boek als de duizendpoot van de buurtschap Stokkum. Al op jonge leeftijd was hij betrokken bij het organiseren van talloze activiteiten. Toen zijn kinderen op de basisschool zaten was hij ook direct betrokken bij de ouderraad.

Familiedingetje

Voorzitter van de buurtschapsvereniging is Ten Hove ergens in de vroege jaren ’00 geworden. Een ‘familiedingetje’, want hij trad ermee in de voetsporen van zijn vader, die er ooit voor heeft gezorgd dat het allereerste buurthuis ‘Het Gebouwtje’ in Stokkum werd opgericht. Namens Stokkum trad Ten Hove ook toe tot het Platform Buurtschappen Hof van Twente, waar hij sinds 2017 ook voorzitter van is.

Quote Een inspirator en een verbinder die kwaliteit hoog in het vaandel heeft Burgemeester Ellen Nauta

Ook voor de Protestantse gemeente Markelo is Ten Hove actief geweest. Zo trad hij in 1978 toe tot de Jeugddienstcommissie van de Protestantse gemeente Markelo, een commissie die erediensten en jeugdbijeenkomsten organiseerde.

Daarnaast is Ten Hove een bekende uit de politiek. Nog net voor de gemeentelijke herindeling mocht hij als raadslid voor het CDA plaatsnemen in de gemeenteraad van Markelo. Na de herindeling is Ten Hove lid gebleven van het CDA en droeg hij bij aan de verkiezingscampagnes.

Verbinder

Naast de bestuurlijke activiteiten blijft Ten Hove vooral iemand die veel regelt. „Een inspirator en een verbinder die kwaliteit hoog in het vaandel heeft. Jouw staat van dienst heeft indruk gemaakt”, zei de burgemeester, waarna ze overging tot het opspelden van de onderscheiding. Ten Hove mag zich nu ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’ noemen.