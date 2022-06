Krachten meten met Olympische atleten: het kon zaterdag in de binnenstad van Hengelo

HENGELO Je legt een atletiekbaan neer en kinderen gaan rennen. Zo simpel kan het zijn, bleek zaterdag wel in het centrum van Hengelo. De organisatie van de FBK Games had tegenover de Lambertusbasiliek een demontabele atletiekbaan neergelegd. Om mensen letterlijk warm te laten lopen voor ‘de games’, die maandag weer worden gehouden.

„Zij gaat echt goed hoor”, wijst Terrence Agard een meisje na die na het startschot fanatiek ervandoor spurt. De hordes op haar pad neemt ze met groot gemak. „Ik zie een talent, zit ze op atletiek?” Haar vader is zichtbaar trots. Nee, ze zit niet op atletiek, maar op ballet. En ja, ze is nog maar 6 jaar.” Agard neemt zijn positie op het startblok in. „Oke, ga je nu tegen mij?”

Want extra leuk: wie wilde kon racen tegen niemand minder dan atleten Terrence Agard en Ramsey Angela. „Sommigen zullen inderdaad moeten googelen. Maar er zijn ook heel veel mensen echt wel weten dat zij bij de sprinttop van Nederland horen en zilver wonnen tijdens de Olympische Spelen in Tokio op de 4x400", glimlacht Hans Kloosterman. Hij is toernooidirecteur van de FBK Games. „In het Cityhotel zit bijvoorbeeld een groep Japanse atleten, die maandag aan de start staat voor de 10.000 meter. Ze wilden gelijk met hen op de foto toen ze hen zagen.”

Hengeloërs meer betrekken bij hun FBK Games

Net als veel kinderen die even een sprintje van 50 meter komen trekken overigens. En vooruit, moeders er ook bij op. Heel druk is het niet, maar toch melden zich steeds kinderen bij de baan tegenover de Lambertusbasiliek. „We noemen dit de FBK City Games”, gaat Kloosterman verder. We proberen Hengeloërs meer bij de FBK Games te betrekken door atletiek de binnenstad in te brengen. En om de atletieksport te promoten onder kinderen. Wat mij betreft breiden we dit volgend jaar uit met nog meer onderdelen.”

Estafette

Ondertussen hebben Agard en Angela de baan omgebouwd: de horden zijn eraf, het is tijd voor een estafette. Een legertje kinderen stelt zich op en tot hun plezier doen de topatleten doen zelf ook mee. Twee flesjes water doen dienst als estafettestokje. Het startschot klinkt. En daar gaan ze. Maar wie had gehoopt de atleten in volle sprint te zien gaan, wordt teleurgesteld. Zij moeten hun krachten sparen, voor maandag. Dat maakt de kinderen helemaal niks uit. Want deze winst is voor hen.