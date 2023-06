Krap budget maar toch je zinnen gezet op een houten vloer? Santosh uit Hengelo biedt uitkomst

Unieke haringpar­ty in de Hof strijkt dit jaar neer in Goor: ‘Niet voor elite maar voor Jan en Alleman’

Het uitbreiden en versterken van je netwerk en tegelijkertijd iets doen voor het goede doel: op tal van plekken in de regio staat in de maand juni weer een haringparty op de agenda. Ook in de Hof van Twente is dat het geval. Maar nergens is de opzet zoals hier.