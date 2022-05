Kunstwerken ‘drijven’ straks weer op het water in Hengelo: ‘Je wordt uitgedaagd om bij kunst stil te staan’

Middenin het groen van het Prins Bernhardplantsoen in Hengelo zijn vanaf zaterdag de werken van vier kunstenaars te zien, ‘drijvend’ in de vijver. Met als doel dat zoveel mogelijk bezoekers van het park in aanraking komen met beeldende kunst. Of ze het groen nu vlug doorkruisen of uitgebreid genieten van een picknick in de zon.