Lambertuskermis Hengelo maakt mensen blij, ieder op zijn eigen manier

Postpakket kwijt in Hengelo, buurman ten onrechte beschul­digd van dief­stal

HENGELO/ALMELO - Als een jongen uit Hengelo in mei 2020 eindelijk genoeg heeft gespaard voor een Playstation 4, loopt hij die toch nog mis. Bij het bestellen vult z’n moeder per ongeluk een verkeerd huisnummer in. Het pakket bereikt haar zoon nooit. De moeder doet aangifte tegen Olaf S., bewoner van het afleveradres. S. maakt de gang naar de rechter, maar wordt vrijgesproken.

8 september