Leerlingen basisschool Hengelo geëvacueerd na anonieme melding

Militaire deskundigen

Bij de school zijn rond twee uur woensdagmiddag deskundigen met de afkorting Cbrne op hun kleding gearriveerd. Het gaat daarbij hoogstwaarschijnlijk om militairen die gespecialiseerd zijn in chemische, biologische, radiologische en nucleaire dreigingen. Het gebied dat is afgezet is met circa 100 meter uitgebreid en de mensen die daarbinnen wonen is verzocht hun huizen in te gaan.