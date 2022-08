Legoblokjes? Nee, het zijn toch echt zeecontainers in Combi Terminal Twente

Termijn dwangsom ruim­schoots overschre­den: is uitstoot Hengelose asfaltpro­du­cent nu vrij van het kankerver­wek­ken­de benzeen of niet?

HENGELO - Het is nog steeds niet duidelijk of asfaltproducent ACH er in is geslaagd om de uitstoot van het kankerverwekkende benzeen terug te brengen. De termijn van een eerder door de gemeente opgelegde last onder dwangsom is inmiddels ruimschoots verstreken.

4 augustus