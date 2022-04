Lessen trekken uit het leven van een Hengelose hoofdconducteur: ‘Maak je niet te druk’

Maick S. in hoger beroep veroor­deeld tot 12 jaar cel voor dood baby Xaja uit Hengelo

Maick S. (36) is in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van 12 jaar voor het doden van baby Xaja uit Hengelo. De moeder van Xaja, Sarinda van E. (25), is door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vrijgesproken. In 2019 veroordeelde de rechtbank in Almelo S. tot 22 jaar celstraf voor moord.

