Man zwaargewond bij bedrijfsongeval in Hengelo

Borne deelt zorgen over huishoude­lij­ke hulp en haalt Thuisgeno­ten BTK wellicht uit de wachtkamer

Borne gaat er alles aan doen om de vaste ‘koppeltjes’ in de huishoudelijke hulp overeind te houden. De hoop is nog steeds dat de nieuwe aanbieders personeel van Thuisgenoten BTK overneemt. Lukt dat niet, is er de kans die laatste alsnog in 2024 ingezet kan worden.