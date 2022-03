Maurice uit Oldenzaal vrijgesproken van betrokkenheid bij hennepkwekerij in Hengelo

HENGELO/ALMELO - Helemaal onverwacht komt het niet, dat de rechtbank in Almelo dinsdag Maurice L. (30) uit Oldenzaal vrijspreekt van betrokkenheid bij een hennepkwekerij in Hengelo. Twee weken geleden concludeerde de officier van justitie al dat het bewijs ontbreekt dat L. op de hoogte was van de kwekerij.

In de zomer van 2019 zit L. op een absoluut dieptepunt van zijn leven. Zwaar verslaafd aan cocaïne en medicatie is zijn leven verworden tot één grote puinhoop. Het wordt er niet beter op als er op 23 juli van dat jaar een hennepkwekerij met 1700 planten wordt ontdekt in het bedrijfspand dat hij huurt aan de Landsmanweg in Hengelo.

Stroomstoringen

De kwekerij wordt ontdekt als monteurs van Enexis na klachten uit de buurt over stroomstoringen een brandgeur ruiken bij L’.’s woning. Als de brandweer de boel openbreekt stuiten ze op smeulende illegaal aangelegde stroomkabels. De kabels lopen naar de bedrijfsruimte achterop het terrein waar de kwekerij ontdekt wordt. De boel is goed aangelegd, buiten is niets te ruiken.

Twee weken geleden gaf L. aan dat hij de bedrijfsruimte aan een vroegere Bulgaarse kennis had verhuurd. Deze ‘Boris’ had plek nodig om spullen op te slaan terwijl hij zelf geld nodig had om de huur te betalen. Volgens L. had hij geen enkele notie dat ‘Boris’ er een hennepkwekerij aanlegde. Inmiddels gaat het een stuk beter met L., hij kickte af bij een van TV bekende kliniek en werkt in de bouw bij een bedrijf van een oude vriend.

Verbazing groot

Toen verhuurster Natasja Kristen uit Borne het verhaal van L. twee weken geleden vernam, was haar verbazing groot. L. bekende namelijk tegenover een door haar ingeschakelde schade-expert dat hij dondersgoed wist dat er een kwekerij was gevestigd. Hij durfde uit angst alleen niet een naam te noemen van degene die verantwoordelijk was voor de kwekerij. De Bornse onderneemster voelt zich door justitie in de steek gelaten.