Meer producten en nieuwe locatie voor Oost-Europese supermarkt Baltica uit Hengelo

Het was een heuse primeur, vorig jaar september. Carol Rohring opende in de Marktstraat Baltica, een winkel die zich heeft gespecialiseerd in Oost-Europese levensmiddelen. Een bijzondere winkel. Want waar in Hengelo kun je nu een kaasje uit Litouwen kopen dat 18 maanden heeft liggen rijpen? Of een lekkere gedroogde en gekruide harde worst uit het land aan de Oostzee?