Meerdere brandjes bij station Gezondheidspark in Hengelo, maar politie gaat niet uit van brandstichting

eens een tukker Jan van de Graaff uit Hengelo won brons in Tokyo: ‘De hand van Anton Geessink kan ik nog altijd voelen’

De medaille ligt in een la in zijn huis in de Noordoostpolder. Jan van de Graaff (77), geboren in Hengelo, haalt hem er af en toe nog wel eens uit. Twintig jaar was hij toen hij met zijn ploeg bij de Olympische Spelen in 1964 in Tokyo brons won bij het roeien. „We hebben het niet onaardig gedaan.”

24 juli