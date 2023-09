Met moddertaart en toverdrank willen Loes en Sieb kinderen meer buitenuren laten maken

Bij Loes Heerink in de hal hangt een zwartwitposter van een getekende boomstam. De doorsnede is opgedeeld in duizend vakjes. Elk vakje staat symbool voor een uur in de buitenlucht, legt Loes (34) uit. Bij de duizend uur is ze getuige haar inkleurwerk nog lang niet, maar ze bekent dat sinds het voorjaar de klad in het vakjesvullen is gekomen. „In de winter motiveert die poster me wel.”