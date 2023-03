Middelvinger bejaard echtpaar was dieptepunt: hekjes tegen fietsers in Hengeloos voetgangersgebied

Docent Thijs moest weg na foute tweets, hoe groot zijn de valkuilen voor de klas? ‘Sommige grappen kun je nu beter inslikken’

Het Montessori College Twente in Hengelo stuurde deze week docent Thijs Poelhekke na twee werkdagen de laan uit. Dat gebeurde nadat leerlingen foute, oude grappen van hem ontdekten op sociale media. Hoe groot zijn de valkuilen voor docenten tegenwoordig, on- én offline? „Die ene grap kun je soms beter even inslikken.”