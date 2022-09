Milieuactivisten hebben het ook in Twente gemunt op SUV's: ‘Dit is niet de oplossing’

De meeste auto’s bevonden zich in Vossenbelt, een buurt in de wijk Slangenbeek. De actie werd volgens de groepering uitgevoerd als onderdeel van een internationale actienacht tegen suv’s. Wereldwijd zouden op achttien plekken soortgelijke acties zijn gepleegd. In Nederland lieten leden van Tyre Extinguishers naar eigen zeggen behalve in Hengelo ook suv-banden in Den Haag leeglopen. In Zwolle gebeurde dat afgelopen weekend ook al.