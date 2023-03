Miljoenen steentjes en jaren werk: in Hengelo exposeren ‘Adult Fans of Lego’ hun mooiste creaties

Luidruch­tig oudejaars­feest­je in Oldenzaal voelde voor achterbu­ren als ‘huiselijk geweld’

Een besloten oudejaarsfeestje op het vroegere Olmo-terrein aan de Ootmarsumsestraat eindigde vorig jaar in een helse avond voor een achterbuurman aan de Eschstraat. Was het volume dermate hoog dat er sprake was van ‘huiselijk geweld’ of hielden de feestvierders zich keurig aan de regels?