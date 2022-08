‘Moeder-overste’ Karen Meijer haalde met handbalclub Olympia Hengelo de eredivisie én broodjes shoarma bij Jeruzalem

Meerdere brandjes bij station Gezond­heids­park in Hengelo, maar politie gaat niet uit van brandstich­ting

HENGELO - De brandweer is dinsdagavond twee keer uitgerukt voor een buitenbrand aan de Florence Nightingaleweg in Hengelo. Buurtbewoners hadden het vermoeden dat er sprake was van brandstichting, maar dit is volgens de politie niet het geval.

3 augustus