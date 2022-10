Mr. Graffiti (51) uit Twente: ‘Ik ben ondernemer, maar heb ook illegaal mijn sporen verdiend’

Knetteren­de vuurkorven, winterbar­be­cue en feesttent: welkom bij Kerst in het Park in Hengelo

HENGELO - Drie Hengelose horecazaken slaan de handen ineen en brengen het Prins Bernhardplantsoen nog dit jaar in bijzondere kerstsferen. Voor het eerst in de stad: Kerst in het Park.

26 oktober