Mulderij vertrekt bij PH, trainers Wilhelminaschool en Voorwaarts V. blijven

Grote verrassing in uitzending Tussen Kunst en Kitsch in Enschede: ‘Kapotte schotel’ blijkt fortuin waard

ENSCHEDE - Een kapotte Delfts blauwe schotel, die ergens in Nederland in een doos op zolder staat, blijkt een fortuin waard te zijn. De eigenaar verscheen maandagavond met het bord in het televisieprogramma Tussen Kunst en Kitsch, dat werd opgenomen in het Rijksmuseum Twenthe in Enschede.

11:26