Na een ongeluk ging Bert uit Hengelo naar Zwitserland voor herstel, maar terug naar Twente kwam hij nooit

Pietske geëerd in Hengelo met bordje en berenburg: ‘Door wie je was in je leven, zal je niet helemaal gaan’

HENGELO - Ze was met afstand de actiefste bewoonster van de Pieter Breughelflat in de wijk Hengelose Es. Wijlen Pietske de Boer is deze vrijdag geëerd door medebewoners, met een bordje en berenburg.

19 maart