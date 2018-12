Na Kerstmiddag in Hengelo: het is goudgeel en schuimend, maar geen bier...

video Serious Request: Lifeline levert 1,3 miljoen euro op

24 december UTRECHT – De nieuw opzet van Serious Request heeft 1.308.889 euro opgeleverd voor het Rode Kruis. Voor Serious Request: Lifeline doorkruisten drie dj duo’s het land om geld in te zamelen voor goede doelen. Voor dj’s Mark van der Molen en Rámon Verkoeijen begon de voettocht woensdag in Hengelo. Deze maandag behaalden zij hun einddoel: TivoliVredenburg in Utrecht.