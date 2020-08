Nederlandse fotografe ontvangt e-mail van Hollywoodacteur Christopher Atkins: ‘Ik dacht dat het nep was’

Ze is nog steeds overdonderd. Toen Mireille Droste (43) dinsdagavond even snel haar e-mail checkte, prijkte er ineens een vermaarde naam in het rijtje: Christopher Atkins. „Mijn eerste gedachte was: dit kan niet, dit is nep”, zegt Droste. „Daarna begon ik keihard te lachen en heb ik hem direct op Instagram opgezocht.” Om zeker te weten dat ze met hét tieneridool van de jaren 80 te maken had, stuurde ze Atkins een privébericht.