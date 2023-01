Netjes! Deze 3 Twentse gemeenten scoren een 10 voor hun financiële situatie

Geen onvoldoendes

Gemeenten in Overijssel doen het goed

BDO, dat voor de vijfde keer het onderzoek uitvoerde, concludeert dat de financiële situatie van gemeenten de afgelopen jaren is verbeterd. De verbeterde resultaten zijn met name zichtbaar bij gemeenten in Overijssel, Zeeland en Gelderland. Koploper zijn de gemeenten in Overijssel met een gemiddeld overschot per inwoner van € 252, een stuk meer dan provincies als Utrecht (€ 58 per inwoner) en Zuid-Holland (€ 22 per inwoner).