Nieuw pand in Twekkelo, Zuivelhoeve nu nóg meer familiebedrijf: ‘je maakt jezelf ondergeschikt’

Twentse dierenambu­lan­ce wordt steeds vaker gebeld: 'Een beestje dat ligt te kermen van de pijn, dat went nooit'

HENGELO - Een waterhoender die is verstoten door zijn ouders, een Vlaamse gaai die bekneld zit in een vetbol en de eigenwijze kat Karel die werd geschept door een auto: in de zomer neemt het aantal meldingen toe. Een kijkje achter de schermen bij de dierenambulance in Hengelo. „Blijf rustig, we komen eraan.”

20 juni