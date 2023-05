Nieuwe Ayasofya moskee in Hengelo zet de deuren open voor nieuwsgierige kijkers: schoenen uit!

Weer meer voorstel­lin­gen voor De Reggehof in Goor en Het Parochie­huis in Delden: ‘Naweeën corona definitief voorbij’

Meer cabaret en meer muziek. Maar ook weer ballet en klassieke muziek. Theater De Reggehof in Goor en Stadscentrum het Parochiehuis in Delden komen in het nieuwe seizoen met een breed aanbod. Deze woensdag valt bij inwoners van Hof van Twente het nieuwe programma in de bus. „De Reggehof een veredelde bioscoop? Allerminst!”