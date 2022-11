Nieuwe fabriek NX Filtration zorgt voor veel banen in Hengelo, maar tevens voor lagere grondwaterstand

Nieuwsupdate Slingerend de week door met versprin­gen­de assen in Diepenheim, warm aangeklede lantaarnpa­len in Hengelo en blijgevige dorpsgeno­ten in Borne

HENGELO/BORNE/DIEPENHEIM - De nieuwe Max Verstappen? Die komt over een jaartje of wat uit Diepenheim. Kan niet missen, met de stuurmanskunsten die je nodig hebt om daar veilig over ’s heren wegen te rijden. In Hengelo kun je iets robuuster te werk gaan. Vlieg je een keer uit de bocht, geen punt: lantaarnpalen zijn voorzien van beschermende breiwerkjes. En in Borne? Daar zijn ze vooral heel ‘blijgevig’. En zo slingeren we ons door de week met een nieuwe nieuwsupdate.

19 november