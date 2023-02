Nieuwe poging om woontoren in Hengelo tegen te houden: ‘Het enige wat we vragen is om te schuiven met de nieuwbouw’

met video Rijkmuseum Twenthe brengt eerste vrouw in de kunst tot leven: Sofonisba kon schilderen als een man

Schilderen kan ze als de beste. Maar Sonofisba Anguissola 1532-1625), een van de eerste vrouwelijke kunstenaars in de geschiedenis, raakt na haar dood in de vergetelheid. Een tentoonstelling in het Rijksmuseum Twente, de eerste in Nederland, toont sinds dit weekend hoe onterecht dit is. „Eén ding staat vast: deze vrouw kon schilderen.”