Nog drie weken respijt voor ontwikkelaar Explorius: gemeente Hengelo mist nog informatie over plannen voor Rijkskweekschool

HENGELO - Ontwikkelaar Explorius uit Rijssen krijgt van de gemeente nog eens drie weken de tijd om een concreet plan in te dienen voor de voormalige Rijkskweekschool aan de Paul Krugerstraat in Hengelo. De termijn waarbinnen dat had moeten gebeuren, verliep 30 juni.

Het voorstel van Explorius om er een woonzorgcomplex voor hulpbehoevende ouderen van te maken, kreeg in 2019 na een selectieprocedure de voorkeur. In januari 2020 verkocht de gemeente het pand aan Explorius. Het schoolgebouw wordt na het vertrek van vmbo-school De Spindel anti-kraak bewoond. Ook is het een hangplek voor jongeren die overlast veroorzaken en vernielingen aanrichten.

Gastenhuys

Explorius heeft twee jaar de tijd gehad om de plannen concreet te maken. Even leek het er op dat er een overeenkomst was met Het Gastenhuys, een kleinschalige 24 uursopvang voor dementerenden. Maar financieel kwamen beide partijen er niet uit. Dat er in januari van dit jaar nog geen plan lag, frustreerde de andere partijen die ook het gebouw wilden ontwikkelen. Oud-wethouder Mariska ten Heuw riep Explorius op het matje.

Hoopvol

Omdat Explorius in het gesprek met Ten Heuw aangaf hoopvol te zijn op het vinden van een exploitant, kreeg het bedrijf uitstel tot 30 juni. Inmiddels is die termijn overschreden en is Ten Heuw wethouder-af. Het dossier ligt nu op het bordje van wethouder Gerard Gerrits.

Volgens een woordvoerster van de gemeente is er vorige week wel met Explorius gesproken. „Er mist informatie, die moet nog worden aangeleverd. Over drie weken hopen we meer duidelijkheid te geven. We hebben er vertrouwen in. Inhoudelijk verandert er aan de plannen niets.”