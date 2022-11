Noodcontainers helpen Hengeloos bedrijf even vooruit na verwoestende brand in nieuwe behuizing

In het pand aan de Hassinkweg brak in april een felle binnenbrand uit. Het is een forse klus om alles te reinigen en opnieuw te schilderen. De pakweg 110 werknemers van Klein Poelhuis moeten nu via een tussenstap eerst verhuizen naar noodcontainers aan de Hassinkweg. De uiteindelijke behuizing, bedrijfshal plus kantoren, kunnen naar verwachting pas in mei in gebruik worden genomen.