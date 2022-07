Notaris verruilt kantoor voor weiland: gronden naar Marke Twekkelo

MET VIDEO Auto verwoest door brand in Hengelo, politie op zoek naar camerabeel­den

HENGELO - Aan de Groenhofstraat in Hengelo is in de nacht van woensdag op donderdag een geparkeerde auto in vlammen opgegaan bij een brand. Toegesnelde brandweer heeft de brand geblust, de politie onderzoekt de zaak.

30 juni