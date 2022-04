Oekraïense familie dolblij en zeer emotioneel met eigen huurhuis in Hengelo

De dingen die zich niet meteen laten verklaren: Hengeloër Rinus Roelofs legt uit hoe wiskunde kunst wordt

HENGELO - In deze rubriek zoeken we geluiden van Hengelo. Aflevering 20: Rinus Roelofs. Met zijn wiskundige objecten vertolkt hij een tamelijk uniek geluid in de kunst. Roelofs geeft op 21 april vanaf 20.00 uur een lezing over zijn werk in de bibliotheek.

11 april