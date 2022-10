Oekraïense pianist speelt in Hengelo voor zijn vaderland: ‘De cirkel is rond’

Column De honden blaffen weer in Hengelo: handen af van ons ziekenhuis!

HENGELO - Het is een soort Pavlov-reactie. ‘Kom niet aan ons ziekenhuis, want dan gaan wij blaffen.’ Is op zich niet erg. Want dan wordt er in ieder geval niet gebeten. Zorgelijk is het wel. Want zinloos verbaal geweld. Of op z’n minst prematuur.

2 oktober